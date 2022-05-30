Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТа с 1 июня

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 30 мая, подписал постановление об индексации минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10%. Изменения вступят в силу уже 1 июня.

«Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 тыс. рублей, минимальный размер оплаты труда превысит 15,2 тыс. рублей, что приведет к увеличению зарплаты более 4 млн работников», — заявил Мишустин.

Он также добавил, что всего на реализацию постановления выделено свыше 500 млрд рублей.

Об этом же ранее в этот же день в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заверил, что все взятые на себя государством обязанности будут непременно выполнены. По словам Володина, «решение президента [РФ Владимира Путина] также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми».

Ранее, 27 мая, Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России», заявил, что в правительстве рассчитывают, что инициативы президента РФ по индексации пенсий, МРОТа и соцвыплат помогут выправить ситуацию с потребительским спросом.

25 мая Путин на открытии заседания президиума Госсовета поручил с 1 июня увеличить размер прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране он составит 13 919 рублей. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также будет проиндексирован и поднимется до 15 279 рублей.

В беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что принятые меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране.