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Глава Минпромторга Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа». Об этом 30 мая сообщили в министерстве.

В пресс-службе указали, что Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров, документ, разрешающий это, 28 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«В ближайшее время «АвтоВАЗу» предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов – это принципиальное решение. Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании», — отмечал Мантуров.

Он указал, что Минпромторг и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения «НАМИ» окажут всю необходимую поддержку предприятию.

Президентом «АвтоВАЗа» 21 мая был назначен вице-губернатор Санкт-Петербурга и экс-глава Министерства транспорта Максим Соколов. Отмечалось, что вскоре новый менеджмент российского автоконцерна представит новую стратегию развития компании.

16 мая доля Renault в российском «АвтоВАЗе» передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит «Ростех». При этом «АвтоВАЗ» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Кроме того, как объяснял Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

Власти столицы приняли решение о возрождении автомобильного завода «Москвич». Как сообщил тогда же мэр Москвы Сергей Собянин, завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

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