Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Энергетик заявил об усталости Польши от бесплатных поставок топлива Украине

Энергетик Митрахович заявил об усталости Польши от бесплатных поставок топлива Украине
0
Фото: Global Look Press/Thomas Schulze
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление Польши о прекращении бесплатных поставок топлива на Украину говорит о том, что есть границы, дальше которых сложно объяснить гражданам необходимость бесплатно давать Киеву деньги, ресурсы и технику — и элиты, и промышленность, и население может начать уставать от этого. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в понедельник, 30 мая.

Ранее в этот же день польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила в интервью BiznesAlert, что Варшава прекращает бесплатные поставки топлива на Украину. С начала операции России в Донбассе Польша отправляла Киеву топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Вопрос о поставках Польши топлива на Украину — это вопрос о том, насколько Запад готов субсидировать Киев, в каких пределах», — сказал Митрахович.

Он подчеркнул, что Польша — не сама богатая страна в мире, чтобы ее политики могли заявлять населению, что государство бесплатно отправляет всё больше ресурсов Украине.

«Логично, что часть поставок будет идти за деньги», — рассказал эксперт.

Это означает, что цена этих ресурсов на Украине должна быть сопоставимой с западной, в том числе с польской, заключил он.

23 мая уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о досрочном разрыве межправительственного соглашения на поставку российского газа. Он утверждал, что спустя практически 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между двумя странами полностью прекращают существовать. Соглашение между Москвой и Варшавой действует до конца 2022 года. Оно подразумевало получение европейской стороной от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что это транзитные государства. После приостановки прямых поставок стало известно, что Варшава начала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа».

В марте президент РФ Владимир Путин заявил о переходе на оплату поставок газа в недружественные страны за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022