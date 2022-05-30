Энергетик заявил об усталости Польши от бесплатных поставок топлива Украине

Заявление Польши о прекращении бесплатных поставок топлива на Украину говорит о том, что есть границы, дальше которых сложно объяснить гражданам необходимость бесплатно давать Киеву деньги, ресурсы и технику — и элиты, и промышленность, и население может начать уставать от этого. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в понедельник, 30 мая.

Ранее в этот же день польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила в интервью BiznesAlert, что Варшава прекращает бесплатные поставки топлива на Украину. С начала операции России в Донбассе Польша отправляла Киеву топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий.

«Вопрос о поставках Польши топлива на Украину — это вопрос о том, насколько Запад готов субсидировать Киев, в каких пределах», — сказал Митрахович.

Он подчеркнул, что Польша — не сама богатая страна в мире, чтобы ее политики могли заявлять населению, что государство бесплатно отправляет всё больше ресурсов Украине.

«Логично, что часть поставок будет идти за деньги», — рассказал эксперт.

Это означает, что цена этих ресурсов на Украине должна быть сопоставимой с западной, в том числе с польской, заключил он.

23 мая уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о досрочном разрыве межправительственного соглашения на поставку российского газа. Он утверждал, что спустя практически 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между двумя странами полностью прекращают существовать. Соглашение между Москвой и Варшавой действует до конца 2022 года. Оно подразумевало получение европейской стороной от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что это транзитные государства. После приостановки прямых поставок стало известно, что Варшава начала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа».

В марте президент РФ Владимир Путин заявил о переходе на оплату поставок газа в недружественные страны за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.