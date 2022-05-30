Польша перестала поставлять Украине топливо бесплатно

Польша больше не поставляет Украине бесплатное топливо. Варшава перешла на коммерческие поставки нефтепродуктов, которые к тому же требуют больших логистических усилий. На Украине отмечают острый дефицит топлива всех марок, передает телеканал «Известия». На прошлой неделе АЗС на Украине ввели ограничения на продажу бензина в одни руки. Киевские власти отказались от госрегулирования стоимости топлива в стране, надеясь насытить рынок. Ранее Зеленский уже поднимал тему нехватки в стране бензина в беседе с Макроном.

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