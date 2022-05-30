Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

Польша прекращает бесплатные поставки топлива на Украину. Об этом министр климата и окружающей среды страны Анна Москва заявила в понедельник, 30 мая, в интервью изданию BiznesAlert.

«В начале <военной операции> <...> мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий», — сказала она.

По словам министра, как правило, поставки топлива идут по трубопроводам, поэтому Варшаве пришлось запустить другие каналы поставок.

Также она отметила, что поставки Польши являются ответом на кризисную ситуацию, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в Польше заявили, что уже обеспечили себя на ближайший зимний сезон необходимыми поставками природного газа, передает «Федеральное агентство новостей».

23 мая уполномоченный кабмина Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил о том, что страна досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа.

По его словам, спустя практически 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между двумя странами полностью прекращают свое существование. Соглашение между Россией и Польшей, которое действует до конца 2022 года, подразумевало получение европейской стороной от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа после приостановки прямых поставок.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.