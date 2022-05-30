В Иране назвали причину провала западных санкций против России

Колумнисты иранского издания Resalat сделали вывод, что санкции Запада против РФ не показали ожидаемого результата благодаря работе платежной системы «Мир».

Как указывается в материале, Москва подготовилась к блокировке международных платежных систем и заблаговременно создала альтернативу. При этом, указывается в материале, Запад не учел действия России при подготовке к введению санкций.

«Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому», — пишет издание.

Как считают иранские аналитики, наличие платежной системы «Мир» смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в статье.

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