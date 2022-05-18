Минфин назвал российскую альтернативу Visa и Mastercard

Россия создала альтернативу международным платежным системам Visa и Mastercard в виде национальной системы «Мир». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» в среду, 18 мая.

По его словам, Национальная система платежных карт (НСПК) — тоже один из важнейших элементов.

«Решение Центрального банка, решение руководства страны о создании такой альтернативы Visa и Mastercard абсолютно сработало. Мы это с вами видим», — отметил министр.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко согласился с заявлением Силуанова.

«Для российской территории карты «Мир» стали реальной альтернативой», — сказал экономист.

Однако применение карт «Мир» за пределами России «очагово очень ограничено», добавил он.

13 мая продавцы магазинов турецких сетей Adl, Dagi, Pologarage рассказали «Известиям», что в Турции начали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с картами «Мир». Три банка в стране заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

В марте Visa и MasterCard объявили о прекращении работы в РФ из-за спецоперации по защите Донбасса и введения рядом стран новых антироссийских санкций. Сейчас карты российских банков этих платежных систем не работают за границей, но внутри страны ими можно расплачиваться, потому что их обслуживает Национальная система платежных карт Банка России. Кроме того, отечественные банки больше не смогут выпускать новые карты этих систем, поэтому многие из них сделали уже выпущенные карты бессрочными.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова предрекла Visa и MasterCard сокращение выручки примерно на 4% каждой, которые они и получали в РФ, во второй половине 2022 года. Позже стало известно, что MasterCard потеряла $34 млн после приостановки работы на территории Российской Федерации.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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