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MasterCard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России

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Международная платежная система MasterCard после приостановки своей деятельности на территории Российской Федерации потеряла $34 млн. Такие данные появились в четверг, 28 апреля, в квартальном отчете компании.

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«Чистые расходы состоят из общих и административных расходов в размере $34 млн, в основном связанных с резервами по безнадежным остаткам средств у определенных клиентов, на которых наложены санкции, компенсируемых чистой выгодой в размере $30 млн», — говорится в документе.

Представители MasterCard также отметили, что, несмотря на всю геополитическую напряженность, компании удалось за I квартал 2022 года выйти на стабильный доход.

Ранее, 27 апреля, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова предрекла ушедшим из России платежным системам Visa и MasterCard сокращение во второй половине 2022 года выручки примерно на 4% каждая, которые они и получали в РФ.

В марте Visa и MasterCard объявили о прекращении работы в России из-за спецоперации по защите Донбассе и введения антироссийских санкций. Сейчас карты российских банков этих платежных систем не работают за границей, но внутри страны ими можно расплачиваться, потому что их обслуживает Национальная система платежных карт (НСПК) Центробанка. Также российские банки больше не смогут выпускать новые карты этих систем, поэтому многие из них сделали уже выпущенные карты бессрочными.

Запад начал вводить новые санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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