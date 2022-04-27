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Аналитик оценила убытки Visa и Mastercard от ухода из РФ в 4%

Аналитик Веретенникова оценила убытки Visa и Mastercard от ухода из РФ в 4%
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Решение международных платежных систем Visa и Mastercard приостановить операции в России, откуда каждая из них получала 4% своей выручки, сократит доходы каждой из компаний примерно на эту же долю во второй половине 2022 года. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в среду, 27 апреля.

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«То есть потеря выручки, которая приходилась на Россию, продолжится, но может быть компенсирована восстановлением в других географических сегментах», — добавила она.

Она рассказала, что, например, бизнес Visa в Латинской Америке продемонстрировал резкий рост во втором квартале этого года, отражая массовый отказ населения от наличных денег. Объем операций этой компании в регионе вырос на 44% по сравнению с прошлым годом и на 99% по сравнению с тремя годами ранее. Также положительное влияние отказа от наличных будет оказано и на выручку Mastercard, считает аналитик.

«Несмотря на то что уход с российского рынка негативно влияет на выручку компаний, есть ряд положительных факторов, которые помогают компенсировать это влияние», — добавила она.

На фоне начала спецоперации России в Донбассе был отмечен всплеск трансграничных платежей (высокомаржинальное направление) на фоне восстановления рынка труда и устойчивого потребительского спроса в США, траты по картам там растут. Важную роль играет восстановление туризма как в США, так в странах Европы и Азии — отложенный спрос на поездки во время пандемии из-за ковидных ограничений начинает активно реализовываться, что также приводит к росту трансграничных платежей, заключила специалист.

Ранее в этот же день американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa оценила убытки в размере $60 млн на фоне ситуации на Украине и ухода из России. Отмечалось, что в течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, в компании зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации российской «дочки». На поддержку персонала в России и на Украине было потрачено еще $25 млн.

Выручка от бизнеса в России за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022-го составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки. Несмотря на это, чистая прибыль компании за второй квартал составила $3,6 млрд, она выросла на 21%.

Visa также сообщила, что потеряла $127 млн от инвестиций в акционерный капитал и $40 млн из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их покупкой.

В марте Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России из-за спецоперации в Донбассе и введения антироссийских санкций. Сейчас карты российских банков этих платежных систем не работают за границей, но внутри страны ими можно расплачиваться, потому что их обслуживает Национальная система платежных карт (НСПК) Центробанка. Также российские банки больше не смогут выпускать новые карты этих систем, поэтому многие из них сделали уже выпущенные карты бессрочными.

Запад начал вводить новые санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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