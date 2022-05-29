СК изучит найденные на базе Красного Креста в Мариуполе медкарты детей

Следственный комитет РФ изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где были найдены сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня были опубликованы видеокадры обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там были найдены сотни медкарт на детей с обозначением у них здоровых органов. При этом никаких сведений о болезнях в них не содержится», — говорится в сообщении следственного комитета.

Отмечается также, что в карточках были указания на то, кто является родителями детей.

Следователи в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку, следует из публикации.

МККК приезжал на Украину в марте с пятидневным визитом. Целью было — «призвать к обеспечению более широкого доступа гуманитарных организаций к пострадавшим и более эффективной защиты гражданского населения, чтобы облегчить все возрастающие страдания людей».

Во время гражданского конфликта в 2014–2015 годах руководство ДНР сообщало об обнаружении массовых захоронений. В братских могилах после отступления ВСУ находили тела со вспоротыми животами. Теперь же Верховной радой приняты законы, которые призваны упростить и удешевить процедуру пересадки органов. Эксперты считают, что Украина при нынешней киевской власти может стать источником дешевых «запчастей» для европейцев и американцев.

Массовые захоронения находят и в рамках спецоперации по защите Донбасса. Так, одно из таких захоронений с солдатами, которые погибли примерно в феврале-марте этого года, было найдено 27 мая в Мариуполе. Также 25-го стало известно, что в Мариуполе обнаружено массовое захоронение с сотнями тел. По словам очевидцев, в ямах лежат плохо засыпанные землей останки.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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