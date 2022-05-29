В Италии раскрыли подробности новой стратегии НАТО

Новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите альянса в Мадриде в июне, будет включать Китай и измененный статус России. Об этом 29 мая рассказал агентству Ansa итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

По словам итальянского посла, в Мадриде примут концепцию, которая поведет альянс в XXI век с учетом всех актуальных вызовов. Будут учтены изменения климата, киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии.

«Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии», — подчеркнул он.

Как заключил Тало, Италии будет принадлежать важная роль на юго-восточных границах альянса.

26 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай предпринимает попытки контролировать критически важные объекты инфраструктуры Запада, например, сети 5G.

В этот же день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Столтенберг уже на протяжении некоторого периода времени «непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая».

10 апреля китайское издание «Синьхуа» сообщило, что США вместе с НАТО подло разыгрывают «китайскую карту» и пытаются провоцировать Пекин. По мнению автора статьи, американская сторона пытается опорочить КНР, преувеличивая «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны.

В марте Столтенберг обвинил Китай в распространении лжи об Украине и НАТО. Таким образом, Пекин оказывал политическую поддержку России.

17 мая глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».