Американцы и другие иностранцы, отправившиеся для участия в боевых действиях на стороне Киева, сообщили о несоответствие между тем, чего они ожидали, и тем, что испытали. Об этом 28 мая написала газета The Washington Post. Так, некоторые наемники заявили, что вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением.

Один из собеседников издания, американский морпех, рассказал, как он с остальными иностранцами был прикреплен к украинской воинской части и доставлен в Киев в марте. По его словам, его отряд получил противотанковые комплексы Javelin, но без батареи для пусковой установки. Без источника питания орудие было неработоспособным.

«По его словам, к концу второй ночи восемь из 20 добровольцев в отряде покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один симулировал травму», — говорится в статье.

Еще один боевик — ветеран немецкой армии рассказал, что во время их первой миссии было предположение, что рации его и остальных участвующих в боях прослушиваются войсками РФ.

«Команда подозревала, что их рации прослушиваются российскими войсками, и у них не было дополнительных батарей, что вынуждало их полагаться на незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp для связи», — пишет газета.

При этом наемники чувствовали себя недостаточно информированными, часто не знали, где они находятся.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ заявил, что на Украине действуют более 6 тыс. иностранных наемников. Он отметил, что в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Следственный комитет РФ сообщил, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Ранее, 18 мая, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 31 района скопления живой силы и техники противника, среди которых и расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации по защите Донбасса. До этого власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».