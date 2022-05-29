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В НАТО разгорелись три спора из-за Турции

Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за решений Турции
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Решения властей Турции вызвали три масштабных спора среди союзников по НАТО. Об этом 29 мая написала обозреватель Die Welt Каролина Друтен.

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Как отмечает журналист, представители Швеции и Финляндии в течение пяти часов вели переговоры со своими турецкими коллегами в Анкаре по вопросу вступления в альянс. Однако Турция блокирует данное решение из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к курдским оппозиционерам, которых Анкара считает террористами.

Нежелание Турции дать согласие на вступление скандинавских стран в НАТО вызывает недовольство США и стран Евросоюза.

Кроме того, Эрдоган сообщил о новом военном наступлении на севере Сирии, что вызвало еще одно недовольство стран Запада. Так, немецкие политики, в частности, заявили о противоречии международному праву в решении Турции, а США дали понять, что они «глубоко обеспокоены» возможной эскалацией на севере Сирии.

Однако Анкара намерена оттеснить от собственной границы сирийские курдские ополчения, которых считает ответвлением запрещенной Курдской рабочей партии (РПК). Также Эрдоган намерен отправить на родину желающих вернуться сирийских беженцев, которых в Турции насчитывается 3,7 млн.

Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. ВВС Турции в последние месяцы всё чаще нарушают воздушное пространство Греции. На фоне этого глава греческого кабмина попросил конгресс США запретить продажу оружия Турции, что вызвало возмущение у турецкой стороны. Это действие также вызвало раздражение у ряда союзников в НАТО.

Ранее в воскресенье Эрдоган сообщил, что переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией прошли не на том уровне, на который рассчитывала Анкара. Он указал, что турецкая сторона продолжит блокировать вступление этих стран в НАТО, пока требования относительно лиц, которых Анкара считает террористами, не будут удовлетворены.

23 мая он рассказал, что турецкие военные проведут антитеррористические операции на границах страны, решение будет принято в ближайшие дни. В частности, речь идет о запрещенной в стране РПК, конфликт с которой начался в 1984 году и возобновился семь лет назад. Базы РПК находятся на севере Ирака. Против них Турция проводит регулярные воздушные и наземные операции.

В частности, Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана террористической в Турции. Основной же задачей Североатлантического альянса в Анкаре назвали борьбу с терроризмом.

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