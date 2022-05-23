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Турция проведет антитеррористические операции у своих границ

Президент Турции Эрдоган объявил о начале антитеррористических операций на границах страны
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Фото: Global Look Press/Ma Yan
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Турецкие военные проведут антитеррористические операции на границах страны. Решение об этом будет принято в ближайшее время, заявил в понедельник, 23 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза», — сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина.

В частности, речь идет запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), конфликт с которой начался в 1984 году и возобновился семь лет назад.

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За это время, с июля 2015 года, было уничтожено 6 тыс. членов РПК внутри страны и 6,9 тыс. за ее пределами.

Базы РПК находятся на севере Ирака. Против них Турция проводит регулярные воздушные и наземные операции.

В частности, по этой причине Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана террористической в Турции. Основной же задачей Североатлантического альянса в Анкаре назвали борьбу с терроризмом.

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