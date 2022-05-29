В Екатеринбурге мужчина сломал ребро сожительницы из ревности

В Екатеринбурге 25 мая мужчина сломал ребро сожительницы из ревности. О случившемся сотрудникам полиции сообщили медики, передает E1.ru со ссылкой на УМВД по городу.

По данным портала, инцидент произошел в квартире в переулке Замятина. На место происшествия выехала следственно-оперативная служба. 34-летний мужчина был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Уточняется, что ранее у него не было судимости.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что в Красноярском крае женщину заподозрили в убийстве мужа во время празднования свадьбы. По данным следствия, в городе Зеленогорске 17 мая во время торжества между супругами вспыхнула словесная ссора на бытовой почве, в результате чего женщина взяла нож и ударила им своего мужа в спину. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.