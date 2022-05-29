Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщили в воскресенье, 29 мая, в Народной милиции ДНР.

«Были обстреляны районы 11 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии два мирных жителя получили ранения. Повреждено 30 жилых домов и девять объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что за сутки противник выпустил 239 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии, а также минометов.

Материалы по факту ранения гражданских лиц и повреждения гражданской инфраструктуры переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, которые прежде были возбуждены в отношении командования ВСУ.

В Народной милиции республики также сообщили, что силы ДНР совместно с российскими военными уничтожили два бронетранспортера, две огневые позиции 122-милллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средства. Еще захвачены три бронетранспортера и два грузовых транспортных средства противника. Помимо этого ликвидированы 42 украинских националиста.

Ранее, в воскресенье, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что украинские войска за пять минуть обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка и Петровский район Донецка. В результате обстрела столицы ДНР без энергоснабжения остались более 2 тыс. абонентов населенных пунктов Александровка и Кременец.

Накануне обстрелу подверглись четыре населенных пункта республики: Еленовка, Озеряновка, Ясиноватая и Донецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».