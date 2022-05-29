ЕК предложила не применять эмбарго к нефтепроводу «Дружба»

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС ввести частичное нефтяное эмбарго против России вместо полного. Об этом говорится в документе, разосланном ЕК накануне саммита в Брюсселе. Его содержание передало в субботу, 28 мая, агентство Bloomberg.

Таким образом, из проекта эмбарго в отношении РФ предложили временно исключить нефтепровод «Дружба». Отложить блокировку могут до июня или декабря 2024 года, говорится в статье.

Отмечается, что трубопровод «Дружба» является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию. Именно поэтому эта страна заблокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ.

«Это предложение даст больше времени Венгрии, которая выступила против сделки, чтобы найти техническое решение, которое удовлетворит ее энергетические потребности», — цитирует агентство свои источники.

При этом они добавили, что новый проект эмбарго также учтет «озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику».

На этом фоне в проект эмбарго предложили включить ограничение реэкспорта российской нефти в другие государства-члены или третьи страны.

Послы ЕС планируют встретиться в воскресенье, 29 мая, чтобы обсудить пересмотренный пакет, добавили в Bloomberg.

18 мая сообщалось, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. Как сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пять пакетов санкций до этого были приняты очень быстро и единодушно, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Этими причинами стали разногласия по поводу эмбарго на нефть из РФ.

Комментируя блокировку, советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль обвинила Венгрию в шантаже Евросоюза, заявив, что та якобы воспользовалась ситуацией на Украине и пытается препятствовать введению нефтяного эмбарго на продукцию из РФ. При этом чиновница напомнила, что у Киева в руках для давления «есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба».

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии.

6 мая венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности компании «Укртранснафта». Россия оплачивает транзит.