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Левитин допустил создание в России сверхзвуковых авиалайнеров

Помощник президента Левитин заявил, что Россия может снова создать пассажирский сверхзвуковой самолет
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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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У России есть возможность усовершенствовать область пассажирских перевозок с использованием сверхзвуковых технологий. Об этом в субботу, 28 мая, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

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«Никогда не мешает этим (разработкой сверхзвуковых самолетов — Ред.) заниматься, потому что Россия имела сверхзвуковой самолет и, я думаю, что когда-то к этому мы придем», — пояснил он в разговоре с ТАСС.

Также 11 мая стало известно, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге займется разработкой нового самолета для местных авиалиний. Отмечается, что в 2019 году были разработаны эскизно-технический проект и конструкторская документация, а также создан опытный образец самолета «ЛМС-901» для проведения статических испытаний.

Ранее в апреле сообщалось, что российские ученые создали систему для контроля работы частей крыльев самолета, необходимых для набора или снижения высоты. Она представляет собой комплект датчиков, контролирующих выдвижение закрылков. При внештатной ситуации приборы подадут сигнал о проблеме. Разработку этих компонентов ведут в Московском авиационном институте (МАИ).

Ранее, 8 февраля, в МАИ рассказали, что в настоящее время при их участии в России ведется разработка сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения (СПС). Над инновационными решениями для перспективной машины работают также ведущие российские ученые и инженеры, объединенные в консорциум научного центра мирового уровня «Сверхзвук».

30 января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет. Отмечается, что самолет может решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. При этом функционал судна, помимо пассажирских перевозок, позволяет осуществлять доставку грузов, выполнять полеты в интересах санитарной авиации, а также проводить патрулирование и мониторинг.

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