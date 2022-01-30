Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» 30 января совершил первый полет. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Воздушное судно разработано компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России. Компания опубликовала видео полета.

Проект задуман как перспективный самолет местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2.

«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — указал Мантуров.

Самолет взлетел с аэродрома «Екатеринбург» в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В рамках полетного задания летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как заявил летчик, в ходе полетного задания системы воздушного судна работали в штатом режиме.

Главный конструктор Вадим Демин уточнил, что для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолета способна достигать 3 тыс. км, а с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. При этом функционал судна не ограничивается пассажирскими перевозками. «Байкал» сможет осуществлять перевозку грузов, выполнять полеты в интересах санитарной авиации, а также проводить патрулирование и мониторинг. Кроме того, самолет найдет применение и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ.

В начале прошлого года Денис Мантуров сообщал, что первый полет «Байкал» совершит до конца 2021 года, завершение его сертификации планируется в конце 2022 — начале 2023-го, а начало коммерческих поставок — с 2023 года. Позднее первый полет самолета перенесли на начало 2022 года.

До 2030 года государство планирует заказать не менее 300 самолетов «Байкал», говорил РБК гендиректор УЗГА Вадим Бадеха в конце июля. По словам директора по продажам и маркетингу УЗГА Олега Богомолова, цена «Байкала» в девятиместной базовой версии (без автопилота, с возможностью летать только по правилам визуальных полетов) составляет 120 млн рублей. Таким образом, общая стоимость партии из 300 самолетов составит 36 млрд рублей.