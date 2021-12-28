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Первый полет самолета «Байкал» перенесли на 2022 год

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Первый полет легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который создается для замены кукурузников Ан-2, состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с журналистами во вторник, 28 декабря.

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«В начале года это точно произойдет», — сказал глава Минпромторга.

Первый полет самолета «Байкал» должен был состояться до конца 2021 года. Об этом говорили заместитель коммерческого директора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), который ведет разработку этой машины, Максим Харин, в ходе форума «Санавиация» 7 октября и исполнительный директор компании Сергей Федоров в начале июля.

В начале года Денис Мантуров сообщал, что первый полет «Байкал» совершит до конца 2021 года, завершение его сертификации планируется в конце 2022 — начале 2023, а начало коммерческих поставок — с 2023 года.

Дальность полета у «Байкала» должна составить 1,5 тыс. км, крейсерская скорость — 300 км/ч, перевозить машина сможет до 2 т полезной нагрузки, взлетать с грунтовых полос длиной 250 метров. «Байкал» будет оснащен парашютной системой спасения, говорил в начале 2022 года гендиректор УЗГА Вадим Бадеха.

НИОКР и сертификация самолета оцениваются в 5 млрд рублей. Минпромторг уже вложил в проект около 1,2 млрд рублей, еще примерно 300 млн рублей в «Байкал» инвестировал УЗГА.

До 2030 года государство планирует заказать не менее 300 самолетов «Байкал», говорил РБК гендиректор УЗГА Вадим Бадеха в конце июля. По словам директора по продажам и маркетингу УЗГА Олега Богомолова, цена «Байкала» в девятиместной базовой версии (без автопилота, с возможностью летать только по правилам визуальных полетов) составляет 120 млн рублей. Таким образом, общая стоимость партии из 300 самолетов составит 36 млрд рублей.

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Денис Мантуров сообщил о разработке самолета «Байкал» с электродвигателем. Его первый экспериментальный полет может состояться в 2024 году, а серийное производство запущено после 2026 года.

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