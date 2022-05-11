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Уральский завод разрабатывает новый самолет для местных авиалиний

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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге займется разработкой нового самолета для местных авиалиний. Об этом 11 мая сообщило URA.RU.

«Выполнение опытно-конструкторской работы в целях создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий. Шифр «ЛМС-3». Определение поставщика завершено», — говорится в публикации.

Уточняется, что тендер провел Минпромторг России.

В настоящий момент АО «Уральский завод гражданской авиации» подписал контракт на сумму 3,5 млрд рублей. Предполагается, что свердловское предприятие выполнит заказ к 2024 году. Отмечается, что в 2019 году были разработаны эскизно-технический проект и конструкторская документация, а также создан опытный образец самолета «ЛМС-901» для проведения статических испытаний. Позже он был доработан.

Ранее в апреле сообщалось, что российские ученые создали систему для контроля работы частей крыльев самолета, необходимых для набора или снижения высоты. Она представляет собой комплект датчиков, контролирующих выдвижение закрылков. При внештатной ситуации приборы подадут сигнал о проблеме. Разработку этих компонентов ведут в Московском авиационном институте (МАИ).

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