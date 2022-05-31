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Дикий беспорядок: Италию атакуют кабаны

Расплодившихся животных начали уничтожать
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Фото: Getty Images/Corbis/Simona Granati
В итальянских городах и деревнях наблюдается нашествие диких кабанов. Почему местные фермеры надели маски и отправились требовать от властей предпринять срочные меры по уничтожению животных — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Corbis/Simona Granati
В последние годы поголовье диких кабанов в стране сильно выросло: сейчас их насчитывается около 2,3 млн
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Расплодившиеся животные подбираются всё ближе к человеческому жилью
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Они совершают набеги на свалки мусора
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Выбегают на дороги, провоцируя аварии, в которых получают травмы и гибнут люди
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
В сельской местности кабаны вытаптывают посевы на полях, осаждают конюшни, нападают на домашних животных
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Bockwoldt
Фермеры опасаются вспышек африканской чумы свиней — первый погибший от этой болезни кабан был обнаружен в январе в Пьемонте. Для предотвращения распространения чумы используют специально обученных поисковых собак, которые помогают обнаружить мертвых кабанов
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Дикие животные уже добрались и до столичного региона
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
В начале мая случай заболевания африканской чумой был зафиксирован в Риме
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Ветеринарные власти разрабатывают план по сокращению популяции диких кабанов в стране. В Риме и окрестностях запретили пикники, вокруг мусорных баков строят заграждения
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