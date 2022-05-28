Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали в ходе телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина к прямым переговорам с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск», — отметил он.

Лидеры Германии и Франции призвали Путина к поиску дипломатического решения ситуации на Украине, добавил Хебештрайт.

Разговор прошел по инициативе ФРГ и Франции, подчеркнул представитель немецкого правительства.

Переговоры состоялись ранее в субботу, лидеры стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине и другим вопросам. Путин также заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки.

Кроме того, президент РФ заявил о влиянии антироссийских санкций на напряженность на продовольственном рынке. Улучшить ситуацию сможет наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что потребует снятия соответствующих санкционных ограничений, обратил внимание Путин.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Зеленского, о том, что Киеву необходимы переговоры с Россией, для того чтобы закончить конфликт, противоречат замораживанию страной хода мирных переговоров.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».