В Кремле рассказали о состоянии российско-украинских переговоров

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украине необходимы переговоры с Россией, для того чтобы закончить конфликт, противоречат тому, что Украина заморозила ход мирных переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 мая.

«В целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сообщил Песков журналистам на брифинге.

Пресс-секретарь президента России также указал, что российско-украинские переговоры сейчас заморожены в соответствии с линией, которую избрала украинская сторона, что «абсолютно контрастирует с заявлениями президента Украины Зеленского», которые он сделал на G20, когда говорил о том, что его стране нужны переговоры с Россией.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один — в Турции, 29 марта. Тогда, как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. При этом он подчеркнул, что это не территориальные уступки.

22 мая в администрации украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Украина исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией. Советник президента Михаил Подоляк сказал, что уступки принесут неприятные последствия для Украины.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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