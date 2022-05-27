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В Кремле рассказали о состоянии российско-украинских переговоров

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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украине необходимы переговоры с Россией, для того чтобы закончить конфликт, противоречат тому, что Украина заморозила ход мирных переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 мая.

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«В целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сообщил Песков журналистам на брифинге.

Пресс-секретарь президента России также указал, что российско-украинские переговоры сейчас заморожены в соответствии с линией, которую избрала украинская сторона, что «абсолютно контрастирует с заявлениями президента Украины Зеленского», которые он сделал на G20, когда говорил о том, что его стране нужны переговоры с Россией.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один — в Турции, 29 марта. Тогда, как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. При этом он подчеркнул, что это не территориальные уступки.

22 мая в администрации украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Украина исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией. Советник президента Михаил Подоляк сказал, что уступки принесут неприятные последствия для Украины.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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