Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил, что Народная милиция Донецкой Народной Республики и российские вооруженные силы завершили освобождение от украинских националистов Красный Лиман.

«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сказал генерал.

До этого, 27 мая, военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что освобождение Красного Лимана имеет не только тактическое, но и большое символическое значение. Он уточнил, что это последний крупный населенный пункт на пути к Славянску.

25 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о взятии силами Донецкой Народной Республики более 50% территории города Красный Лиман. Штаб республики в этот день сообщал об освобождении 219 населенных пунктов силами республик.

Днем ранее Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными, и объявил об активной фазе освобождения Красного Лимана.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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