Захарова ответила на заявления западных стран о блокировании судов

Заявления Запада о блокировании иностранных судов российскими военными безосновательны, так как Россия ежедневно открывает морские коридоры в акваториях Черного и Азовского морей, заявила в субботу, 28 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается прозвучавших накануне заявлений официальных представителей иностранных государств о «блокировании» российскими военными иностранных судов в акватории Черного и Азовского морей, то они не соответствуют действительности. Порт в Мариуполе возобновил работу после того, как военные России и ДНР получили над ним контроль, был разблокирован фарватер, созданы условия для выхода судов», — прокомментировала Захарова.

Дипломат добавила, что два морских гуманитарных коридора открыты ежедневно с 8:00 до 19:00 мск. Однако, по ее словам, киевские власти отказываются сотрудничать, фактически взяв экипажи судов в заложники.

В ведомстве подчеркнули, что Россия намерена и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельскохозяйственных товаров, удобрений, энергоносителей и другой продукции. При этом попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны, указали в министерстве.

Накануне экономист Джон Росс заметил, что Соединенные Штаты и их партнеры по G7 сознательно не сказали, что на продовольственный кризис негативно повлияли антироссийские санкции. Эксперт сделал вывод, что экспортные ограничения Украины — это не главная причина ухудшения ситуации. Гораздо более мощной причиной, по его мнению, служат западные санкции, введенные в отношении российского экспорта, подчеркнул эксперт.

Ранее,15 мая, в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна. В МИД РФ, в свою очередь, указали на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.

В конце мая вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина обратила внимание на то, что из-за дефицита продовольствия, последовавшего за украинским кризисом, число голодающих и недоедающих на планете может возрасти в среднем на 18 млн и достигнуть в целом 220 млн человек.