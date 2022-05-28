Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС

Президент России Владимир Путин 28 мая подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в документе.

До этого россияне могли заключить первый контракт с Минобороны в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС РФ был вынесен депутатами Госдумы 20 мая. Инициаторами стали председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Авторы законопроекта предлагали исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Там также указали, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации необходимы высококвалифицированные специалисты с боевым опытом, который накапливается приблизительно к 40–45 годам.

По мнению депутатов, реализация таких подходов поспособствует привлечению на военную службу специалистов востребованных специальностей, например, профессионалов инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других.