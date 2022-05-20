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В Думе предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

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Депутаты Государственной думы в пятницу, 20 мая, внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. В случае если документ будет принят, поступать на службу смогут граждане старше 40 лет.

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Законопроект, касающийся граждан со средним профессиональным образованием, может быть принят в мае

«Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте Госдумы.

Там также указали, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации необходимы высококвалифицированные специалисты с боевым опытом, который накапливается приблизительно к 40–45 годам.

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При этом в настоящий момент пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Идея о внесении на рассмотрение и реализации данного законопроекта принадлежит председателю думского комитета по обороне Андрею Картаполову и его первому заместителю Андрею Красову.

22 апреля «Известия» узнали о подготовке депутатами партии «Единая Россия» законопроекта, который позволит получившим до призыва среднее профессиональное образование солдатам-срочникам заключать контракты с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Документ могут принять уже в мае.

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