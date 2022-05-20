В Думе предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

Депутаты Государственной думы в пятницу, 20 мая, внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. В случае если документ будет принят, поступать на службу смогут граждане старше 40 лет.

«Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте Госдумы.

Там также указали, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации необходимы высококвалифицированные специалисты с боевым опытом, который накапливается приблизительно к 40–45 годам.

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При этом в настоящий момент пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Идея о внесении на рассмотрение и реализации данного законопроекта принадлежит председателю думского комитета по обороне Андрею Картаполову и его первому заместителю Андрею Красову.

22 апреля «Известия» узнали о подготовке депутатами партии «Единая Россия» законопроекта, который позволит получившим до призыва среднее профессиональное образование солдатам-срочникам заключать контракты с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Документ могут принять уже в мае.