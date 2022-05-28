Newsweek: ФРГ, Италия и Франция начали пересматривать позицию по Украине в пользу мира

Германия, Италия и Франция решили пересмотреть свою позицию по ситуации вокруг Украины, пишет обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek.

Как он отметил ранее, Берлин, Рим и Париж придерживались курса США, Польши, Великобритании и стран Прибалтики о необходимости нанести России «стратегическое поражение».

Теперь же они более заинтересованы в том, чтобы просто завершить конфликт.

Кроме того, напомнил Депетрис, призывы в пользу мира стали звучать всё чаще. Например, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Киев начать переговоры с Россией и пойти на уступки ради скорейшего прекращения конфликта, который грозит катастрофой для всей Европы.

Депетрис объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания конфликта он не сможет не учитывать сценарий, при котором некоторые западные страны начнут менять свою позицию.

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине. Так, по данным газеты La Repubblica, первый этап предложенного плана предусматривает временное прекращение огня.

При этом в Москве отметили, что итальянский план, судя по данным СМИ, вызывает вопросы. По словам главы МИД Сергея Лаврова, если те предложения, описанные в западных СМИ, соответствуют официальному документу Италии, то это «вызывает чувство сожаления по поводу понимания авторами этой инициативы, происходящего и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».