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Анна Нетребко вернулась на сцену La Scala

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская оперная певица Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва и дала сольный концерт на сцене театра La Scala в Италии. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает издание ANSA.

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«Нетребко открыла сегодняшний концерт с аншлагом арией Lo son l'umile ancella <...> Насыщенная программа включала в себя множество произведений, в том числе «Утро» и «Ночь» Рихарда Штрауса, отрывки из опер «Паяцы» Руджеро Леонкавалло и «Пиковая дама» Чайковского. В конце исполнителей несколько раз вызывали на бис», — говорится в публикации.

28 апреля стало известно, что Метрополитен-опера пригласила украинскую певицу Людмилу Монастырскую на замену одной из крупнейших звезд оперы — российской артистки Анны Нетребко в постановке «Турандот».

При этом 30 марта Нетребко заверила, что вернется к выступлениям в конце мая, сначала в Европе. При этом она открестилась от поддержки Москвы и отметила, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.

На следующий день Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление Анны из-за ее позиции по ситуации на Украине. Как отметили в театре, проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для Нетребко оказались важнее Родины.

Ранее, 5 марта, продюсер Нетребко Максим Берин заявил, что артистка приняла решение приостановить творческую деятельность на ближайшее время. По словам продюсера, это связано с давлением международного культурного сообщества.

Незадолго до этого, 1 марта, Нетребко отменила запланированный концерт в Гамбурге. Немецкое издание Spiegel процитировало комментарий певицы на этот счет: «Сейчас неподходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать».

После начала спецоперации РФ по защите Донбасса Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки российского лидера Владимира Путина.

Также от сотрудничества с артисткой отказались в Centre Stage Artist Management. На сегодняшний день Анна Нетребко не входит в число исполнителей данной компании, которая принадлежит крупному международному холдингу Universal Music.

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