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Метрополитен-опера вместо Нетребко пригласила украинскую певицу

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Метрополитен-опера пригласила украинскую певицу Людмилу Монастырскую на замену одной из крупнейших звезд оперы — российской артистки Анны Нетребко в постановке «Турандот». Об этом 28 апреля The New York Times.

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Артистку пригласили на работу в начале марта, певице позвонил генеральный менеджер театра Питер Гелб. По его словам, театр находился в затруднительной ситуации после расставания с российской исполнительницей.

По данным издания, артистка не хотела выходить на сцену в главной партии «Турандот», так как устала от вокальных требований и не хотела недопонимания с Нетребко, с которой знакома лично, но в итоге согласилась.

«Я была удивлена, но чувствовала, что для меня важно петь», — рассказала Монастырская.

Гелб сказал, что выбрал ее для «Турандот» прежде всего из-за ее «очень красивого и невероятно мощного голоса». То, что артистка является украинкой, стало «дополнительным элементом поэтической справедливости, уточнил менеджер.

Монастырская родилась в Киеве, училась в украинских консерваториях и большую часть ранней карьеры провела в оперных театрах.

Она дебютировала в Метрополитен-опере в 2012 году, исполнив главную роль в опере Верди «Аида».

Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки российского лидера Владимира Путина.

Компания Centre Stage Artist Management разорвала все отношения с оперной дивой Анной Нетребко. Народная артистка России больше не входит в число исполнителей данной компании, которая принадлежит крупному международному холдингу Universal Music.

5 марта продюсер певицы Максим Берин сообщал, что Нетребко приняла решение приостановить творческую деятельность на ближайшее время. По словам продюсера, это связано с давлением международного культурного сообщества.

30 марта певица сообщила, что вернется к выступлениям в конце мая, сначала в Европе. При этом она открестилась от поддержки Москвы и отметила, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.

На следующий день Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление оперной певицы из-за ее позиции по ситуации на Украине. Как отметили в театре, проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для Нетребко оказались важнее Родины.

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