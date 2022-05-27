Посол РФ пожаловался на нацисткий символ у советского памятника в Вене

Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацисткого символа у советского памятника в Вене. Об этом 27 мая рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплатц в центре Вены 25 мая», — говорится в заявлении Любинского.

Как добавил дипломат, в российском диппредставительстве будут «внимательно следить за реакцией властей на это неонацистское «творчество», оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии.

По его словам, ранее неизвестные нарисовали на стене у памятника советским воинам в Вене символику группировки «Азов», против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела

Еще незадолго до этого стена за мемориалом была окрашена в цвета украинского флага.

Ранее, 17 мая, Следственный комитет России (СК) РФ возбудил уголовные дела по фактам повреждения памятников советским солдатам в Словакии и Литве.

По данным следствия, 13 мая в словацком городе Пиештяны неизвестные нанесли символ украинской националистической группировки «Азов» на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков.

15 мая в литовской деревне Бубяй неизвестные нанесли краской нацистскую свастику на памятник на воинском кладбище в месте захоронения более 700 солдат и офицеров Красной армии. Среди них — пять Героев Советского Союза, павших в 1944 году при освобождении Литвы от фашизма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению.