СК возбудил дела о повреждении памятников советским солдатам в Словакии и Литве

Следственный комитет России (СК) РФ возбудил уголовные дела по фактам повреждения памятников советским солдатам в Словакии и Литве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства 17 мая.

В СК заявили, что факты повреждения памятников направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

«В Главном следственном управлении СК возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 13 мая в словацком городе Пиештяны неизвестные нанесли символ украинской националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков.

15 мая в литовской деревне Бубяй неизвестные нанесли краской нацистскую свастику на памятник на воинском кладбище в месте захоронения более 700 солдат и офицеров Красной армии. Среди них — пять Героев Советского Союза, павших в 1944 году при освобождении Литвы от фашизма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению. По его мнению, они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза.