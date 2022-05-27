В Белоруссии допустили создание народного ополчения

В Белоруссии может появиться народное ополчение, вопрос о его создании будет урегулирован на законодательном уровне. Как сообщил 27 мая глава минобороны страны Виктор Хренин, такая задача была поставлена главнокомандующим страны Александром Лукашенко накануне на совещании с сотрудниками ведомства.

«Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения», — отметил Хренин во время сбора «Военная безопасность и оборона государства», который проходит с участием губернаторов и военных комиссаров областей страны.

По его словам, если данный вопрос прописать законодательно, то «количество защитников Родины увеличится в разы», что очень важно в нынешней обстановке.

«Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный», — заявил глава минобороны Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии на совещании министерства обороны также заявил, что в вооруженных силах страны будет создано южное оперативное командование. По словам Лукашенко, в Белоруссии еще в 2020 году понимали, что нужно предпринимать какие-то шаги по защите своих рубежей, однако сейчас время динамично подтолкнуло к тому, что данное оперативное направление нужно создавать немедленно.

Также Лукашенко отметил, что мероприятия, которые сейчас проводит НАТО вокруг границ Белоруссии, являются разведкой и освоением театра военных действий.

20 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, в свою очередь, рассказал, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента НАТО на западной границе страны. Он отметил, что по этой причине Белоруссия принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности государства на случай, «если придется отвечать».