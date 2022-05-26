Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Приднестровья отправил правительство в отставку
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 65 рублей впервые с 13 мая
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Экс-президента Молдавии Додона поместили под домашний арест
Происшествия
Женщина получила ранение при новом обстреле приграничного села под Белгородом
Экономика
Компания Nike остается в России
Мир
В бундестаге призвали выслать посла Украины из-за критики поставок оружия
Общество
Путин рассказал о возможности россиян завозить в страну товары класса люкс
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии у РФ проблем с финансами по выплате госдолга
Мир
В Харьковской области Росгвардия задержала пособников СБУ
Мир
Генсек НАТО обвинил КНР в попытке контролировать инфраструктуру Запада

Лукашенко заявил о создании в ВС Белоруссии южного оперативного командования

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах страны будет создано южное оперативное командование. Заявление главы государства прозвучало 26 мая в Минске на совещании министерства обороны Белоруссии.

Заходите к ним на огонек: зачем латыши и литовцы посещают Белоруссию
Рига и Вильнюс осуждают решение Лукашенко о временном безвизовом въезде

«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт. Мы не можем не уделять этому внимания. Министр обороны еще в прошлом году предлагал нам еще одно оперативное командование открыть на южном направлении нашей страны. Теперь вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, в Белоруссии еще в 2020 году понимали, что нужно предпринимать какие-то шаги по защите своих рубежей, однако сейчас время динамично подтолкнуло к тому, что данное оперативное направление нужно создавать немедленно.

Ранее, 17 марта, Лукашенко сообщил, что Украина не менее двух раз запускала ракеты «Точка-У» в сторону Белоруссии и армии страны удалось их сбить. Президент также заявил, что если Минск будут провоцировать постоянно, он будет вынужден отвечать.

19 марта стало известно, что украинские пограничники, намереваясь вскрыть почту белорусского посла, угрожали ему автоматом на контрольно-пропускном пункте. По мнению сотрудников дипмиссии, целью украинских пограничников была провокация белорусской стороны, однако никто из делегации на нее не поддался.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022