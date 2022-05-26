Лукашенко заявил о создании в ВС Белоруссии южного оперативного командования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах страны будет создано южное оперативное командование. Заявление главы государства прозвучало 26 мая в Минске на совещании министерства обороны Белоруссии.

«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт. Мы не можем не уделять этому внимания. Министр обороны еще в прошлом году предлагал нам еще одно оперативное командование открыть на южном направлении нашей страны. Теперь вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, в Белоруссии еще в 2020 году понимали, что нужно предпринимать какие-то шаги по защите своих рубежей, однако сейчас время динамично подтолкнуло к тому, что данное оперативное направление нужно создавать немедленно.

Ранее, 17 марта, Лукашенко сообщил, что Украина не менее двух раз запускала ракеты «Точка-У» в сторону Белоруссии и армии страны удалось их сбить. Президент также заявил, что если Минск будут провоцировать постоянно, он будет вынужден отвечать.

19 марта стало известно, что украинские пограничники, намереваясь вскрыть почту белорусского посла, угрожали ему автоматом на контрольно-пропускном пункте. По мнению сотрудников дипмиссии, целью украинских пограничников была провокация белорусской стороны, однако никто из делегации на нее не поддался.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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