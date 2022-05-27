В бывшем украинском штабе нашли свидетельства подготовки наступления

В поселке Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской Народной Республики (ЛНР) недавно взяли под контроль, нашли макет местности, свидетельствующий о том, что украинские силы готовили наступление.

О наличии бывшего штаба украинских войск в Троицком сообщили агентству «РИА Новости» бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова. По их словам, в бывшем штабе был найден макет местности, на котором указаны позиции и места сосредоточения техники Украины.

«Тут план города, поселков всех. Всё как на карте, только в реальном виде», — заявил один из бойцов.

Как считают луганские военные, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению.

Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что на базе радикального националистического батальона «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе был обнаружен проработанный план выхода украинских националистов на границу с Россией.

Согласно обнаруженным данным, наступление должно было начаться 8 марта.

9 мая первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что российские войска в ходе спецоперации нашли документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России с территории Украины.

В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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