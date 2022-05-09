Полянский раскрыл планы Киева по нападению на Россию

Российские войска в ходе спецоперации нашли документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России с территории Украины. Об этом 9 мая заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись. Документы… со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины, были также конкретные планы нанести удар по Донбассу», — заявил он в эфире телеканала Sky News.

Полянский также подчеркнул, что на это указывают и полученные Москвой документы генеральского состава Украины.

В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Об этом же говорил и глава ДНР Денис Пушилин. По данным разведки ДНР и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта. Материалы, свидетельствующие о планах Киева, были обнаружены в штабе боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) в селе Бердянское на юге ДНР, освобожденном силами республики. По словам Пушилина, тогда был обнаружен ноутбук с разведданными с маркировкой НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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