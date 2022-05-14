Прямой эфир
Общество
Под Белгородом восстановили более 100 пострадавших от ВСУ домов
Мир
Посол ЛНР в РФ высказался о планах Киева мобилизовать 1 млн человек
Мир
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
Мир
В Чехии указали на двойные стандарты ЕС из-за антироссийских санкций
Мир
В Дели объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Мир
В Германии выступили за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Мир
Российские военные доставили более 50 т гумпомощи в Харьковскую область
Общество
СКР оценит законность решения Латвии о сносе памятника Освободителям Риги
Мир
Гаглоев набрал 56,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов
Общество
В Курганской области локализовали 10 из 11 лесных пожаров
Мир
Премьер Малайзии призвал США к честному решению международных проблем
Сюжет:

План выхода бойцов ВСУ на границу с РФ нашли на базе «Азова» в Мариуполе

0
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проработанный план выхода украинских националистов на границу с Россией обнаружен на базе радикального националистического батальона «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе. Об этом 14 мая сообщил «РИА Новости» источник в одной из силовых структур Луганской Народной Республики.

Время нервов: почему май станет решающим для ВСУ в Донбассе
Украинское командование стягивает туда все свои оставшиеся резервы

Отмечается, что до выхода к границе с РФ националисты планировали захватить город Новоазовск Донецкой Народной Республики. На плане обозначены расположения сил «азовцев» в Мариуполе, выдвижения группировок к Новоазовску, окружение города и выход к границе. План предполагает занятие всех промежуточных населенных пунктов.

Согласно обнаруженным данным, наступление должно было начаться 8 марта.

11 мая бойцами батальона «Восток» сил ДНР был обнаружен тоннель, по которому украинские радикальные группировки могли покидать «Азовсталь».

9 мая первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что российские войска в ходе спецоперации нашли документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России с территории Украины.

В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Об этом же говорил и глава ДНР Денис Пушилин. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта. Материалы, свидетельствующие о планах Киева, были обнаружены в штабе боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) в селе Бердянское на юге ДНР, освобожденном силами республики. По словам Пушилина, тогда был обнаружен ноутбук с разведданными с маркировкой НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022