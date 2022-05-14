План выхода бойцов ВСУ на границу с РФ нашли на базе «Азова» в Мариуполе

Проработанный план выхода украинских националистов на границу с Россией обнаружен на базе радикального националистического батальона «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе. Об этом 14 мая сообщил «РИА Новости» источник в одной из силовых структур Луганской Народной Республики.

Отмечается, что до выхода к границе с РФ националисты планировали захватить город Новоазовск Донецкой Народной Республики. На плане обозначены расположения сил «азовцев» в Мариуполе, выдвижения группировок к Новоазовску, окружение города и выход к границе. План предполагает занятие всех промежуточных населенных пунктов.

Согласно обнаруженным данным, наступление должно было начаться 8 марта.

11 мая бойцами батальона «Восток» сил ДНР был обнаружен тоннель, по которому украинские радикальные группировки могли покидать «Азовсталь».

9 мая первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что российские войска в ходе спецоперации нашли документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России с территории Украины.

В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Об этом же говорил и глава ДНР Денис Пушилин. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта. Материалы, свидетельствующие о планах Киева, были обнаружены в штабе боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) в селе Бердянское на юге ДНР, освобожденном силами республики. По словам Пушилина, тогда был обнаружен ноутбук с разведданными с маркировкой НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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