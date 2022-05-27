Джонсон предложил Зеленскому создать военный союз против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский поддержит создание нового международного альянса против РФ. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Премьер-министр Лондона предлагает новую систему политических, экономических и военных альянсов — альтернативу Евросоюзу — которая объединяет страны, недовольные позицией Брюсселя, а также реакцией Германии на действия России», — говорится в публикации.

Отмечается, что впервые Джонсон представил свою инициативу Зеленскому еще в начале апреля. Согласно задумке, помимо Украины и Британии в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

В Киеве, по словам автора статьи, данное предложение встретили без особенного энтузиазма, однако и препятствовать не стали. Вероятнее всего, этот вопрос останется подвешенным до европейского саммита 23 июня, по итогом которого будет принято решение о членстве Украины в Евросоюзе.

Ранее, 25 мая, в издании Politico отметили, что мировое сообщество заняло разные позиции относительно украинского кризиса. Так, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, ЮАР и Индонезия считают спецоперацию РФ региональным конфликтом и предпочитают отстаивать свои экономические и стратегические интересы. Тогда как в США и Европе стремятся воздействовать на ситуацию.

Подчеркивается, что полная изоляция России, на которой настаивает Запад, противоречит идее национального благополучия слишком большого числа государств.

20 мая страны G7 заявили, что «большая семерка» продолжит изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. С соответствующим заявлением выступили главы минфинов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

14 мая Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.