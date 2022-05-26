Кардиолог назвал необходимые для сдачи при болезнях сердца анализы

Обследование пациентов с атеросклерозом включает в себя достаточно широкий перечень диагностических исследований, которые необходимы для назначения эффективного лечения. О каких именно анализах идет речь, 26 мая «Известиям» рассказал ведущий врач-кардиолог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, академик РАМТН Андрей Грачев.

«При обследовании пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклерозом, выполняются: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования и параметры коагуляции крови, а также некоторые дополнительные исследования. В частности, если говорить именно об атеросклерозе, то проводится комплексное обследование липидного спектра, включающее определение уровней общего холестерина, триглицеридов, а также липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, атерогенной частицы — липопротеина. Также исследуются уровни общего билирубина, АЛТ, АСТ, креатинфосфокиназы, С-реактивного белка ультрачувствительного», — рассказал Грачев.

По его словам, это необходимо, так как последующее назначение гиполипидемической терапии требует не только контроля уровней липидов, но и контроля состояния функции печени и мышечной ткани.

Врач отметил, что желательно проводить также оценку уровней метаболита витамина Д-25-ОН и омега-3. Это связано с тем, что гиполипидемическая терапия работает эффективно только на фоне высокого уровня активного метаболита витамина Д 25-ОН-Д. А в некоторых случаях, в частности при гипертриглицеридемии, применяют высокие дозы препаратов этиловых эфиров омега-3 кислот. Для контроля эффекта лечения проводится стандартный мониторинг параметров липидного спектра крови и функциональных параметров работы печени, а также уровень омега-3 индекса в крови.

Кроме того, по словам Грачева, у тех пациентов, кому требуется назначение антиагрегантной или антикоагулянтной терапии, в обязательном порядке проводится мониторинг параметров кала на скрытую кровь. Если у пациентов с разными сердечно-сосудистыми заболеваниями проявляются признаки сердечной недостаточности, то для оценки сердечно-сосудистых рисков проводится также определение и мониторинг уровня проBNP-пептида.

Также, как отметил специалист, пациентам с нарушением свертываемости крови проводят тесты с определением стандартных параметров гемостаза. Для выявления риска тромбоза или тромбоэмболии определяют величину высокочувствительного Д-димера, а также проводится ряд интегральных тестов (тест тромбодинамики, тромбоэластометрии). При выявлении наследственных тромбофилий по показаниям проводятся генетические тесты, а при подборе определенных препаратов, например клопидогрела, — и фармакогенетические тесты.

«При оценке рисков развития антифосфолипидного синдрома, который стал «рутинным» явлением в последнее время в связи с распространением COVID-19, очень часто приходится у переболевших пациентов проводить тестирование на выявление волчаночного антикоагулянта, а при его положительном значении — проводить оценку антифосфолипидных антител», — подытожил Грачев.

14 мая врач-кардиолог Алексей Федотов рассказал, что частота пульса менее 60 ударов в минуту может говорить о развитии опасных для жизни заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он также уточнил, что у здорового человека частота сердечных сокращений колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. При этом у подростков сердце может биться немного реже, и это совершенно нормально.