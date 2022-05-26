Реклама
Прямой эфир

Кардиолог назвал необходимые для сдачи при болезнях сердца анализы

Кардиолог Грачев рассказал, какие обследования необходимо пройти при атеросклерозе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обследование пациентов с атеросклерозом включает в себя достаточно широкий перечень диагностических исследований, которые необходимы для назначения эффективного лечения. О каких именно анализах идет речь, 26 мая «Известиям» рассказал ведущий врач-кардиолог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, академик РАМТН Андрей Грачев.

Приступ голода: какие продукты опасны для сердца
Что стоит употреблять аккуратно во избежание проблем со здоровьем

«При обследовании пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклерозом, выполняются: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования и параметры коагуляции крови, а также некоторые дополнительные исследования. В частности, если говорить именно об атеросклерозе, то проводится комплексное обследование липидного спектра, включающее определение уровней общего холестерина, триглицеридов, а также липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, атерогенной частицы — липопротеина. Также исследуются уровни общего билирубина, АЛТ, АСТ, креатинфосфокиназы, С-реактивного белка ультрачувствительного», — рассказал Грачев.

По его словам, это необходимо, так как последующее назначение гиполипидемической терапии требует не только контроля уровней липидов, но и контроля состояния функции печени и мышечной ткани.

Врач отметил, что желательно проводить также оценку уровней метаболита витамина Д-25-ОН и омега-3. Это связано с тем, что гиполипидемическая терапия работает эффективно только на фоне высокого уровня активного метаболита витамина Д 25-ОН-Д. А в некоторых случаях, в частности при гипертриглицеридемии, применяют высокие дозы препаратов этиловых эфиров омега-3 кислот. Для контроля эффекта лечения проводится стандартный мониторинг параметров липидного спектра крови и функциональных параметров работы печени, а также уровень омега-3 индекса в крови.

Кроме того, по словам Грачева, у тех пациентов, кому требуется назначение антиагрегантной или антикоагулянтной терапии, в обязательном порядке проводится мониторинг параметров кала на скрытую кровь. Если у пациентов с разными сердечно-сосудистыми заболеваниями проявляются признаки сердечной недостаточности, то для оценки сердечно-сосудистых рисков проводится также определение и мониторинг уровня проBNP-пептида.

Также, как отметил специалист, пациентам с нарушением свертываемости крови проводят тесты с определением стандартных параметров гемостаза. Для выявления риска тромбоза или тромбоэмболии определяют величину высокочувствительного Д-димера, а также проводится ряд интегральных тестов (тест тромбодинамики, тромбоэластометрии). При выявлении наследственных тромбофилий по показаниям проводятся генетические тесты, а при подборе определенных препаратов, например клопидогрела, — и фармакогенетические тесты.

«При оценке рисков развития антифосфолипидного синдрома, который стал «рутинным» явлением в последнее время в связи с распространением COVID-19, очень часто приходится у переболевших пациентов проводить тестирование на выявление волчаночного антикоагулянта, а при его положительном значении — проводить оценку антифосфолипидных антител», — подытожил Грачев.

14 мая врач-кардиолог Алексей Федотов рассказал, что частота пульса менее 60 ударов в минуту может говорить о развитии опасных для жизни заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он также уточнил, что у здорового человека частота сердечных сокращений колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. При этом у подростков сердце может биться немного реже, и это совершенно нормально.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022