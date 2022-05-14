Кардиолог рассказал об опасности замедленного пульса

Частота пульса менее 60 ударов в минуту может говорить о развитии опасных для жизни заболеваний. Об этом рассказал в субботу, 14 мая, врач-кардиолог Алексей Федотов «Вечерней Москве».

«Появление брадикардии может быть вызвано особенностями состояния человека и патологиями сердечно-сосудистой системы», — отметил врач.

Также он советует, если пульс в состоянии покоя регулярно не превышает 60 ударов в минуту, то это повод для обращения к кардиологу.

«Тревожным знаком замедление пульса может быть при наличии ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. Такими проблемами чаще остальных страдают люди старше 50 лет», — отметил врач.

Он также подчеркнул, что у здорового человека частота сердечных сокращений колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. При этом у подростков сердце может биться немного реже, и это совершенно нормально.

Он добавил, что брадикардия также присуща и профессиональным спортсменам, у атлетов пульс может замедляться до 45 ударов в минуту и это не является патологией.

7 марта врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал «Известиям» о том, какие могут быть неочевидные причины учащенного сердцебиения. Он отметил, что при стрессовых ситуациях, эмоциональном нервном перенапряжении, физических нагрузках сердцебиение учащается до более 100 ударов в минуту.