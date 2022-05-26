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Курс евро во время торгов на Мосбирже повысился до 67 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс евро во время торгов подскочил до 67 рублей. Это в четверг, 26 мая, следует из данных Московской биржи.

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Курс евро расчетами «завтра» на 16:02 мск рос на 6,96 рубля, до 67,59 рубля, доллар на 4,95 рубля — до 64,28 рубля.

25 мая курс доллара впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей первый раз с июня 2015 года.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и правительство страны постоянно уделяют внимание теме укрепления российской валюты.

23 мая в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, в свою очередь, сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.

Тогда же кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

В то же время, комментируя ситуацию с укреплением рубля, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил: президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров, мегарегулятора удается поддерживать макростабильность.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

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