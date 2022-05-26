Экс-полицейскому заплатили $10 тыс. за организацию митингов против РФ в Херсоне
Бывший начальник полиции Херсона Валентин Латкий рассказал в четверг, 26 мая, корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, что за организацию антироссийских митингов в Херсоне ему платили журналисты Би-би-си.
По его словам, журналисты заметили его, когда он участвовал в акциях в поддержку Украины и мешал российским военным раздавать гуманитарную помощь мирным жителям. После очередного мероприятия журналисты Би-би-си предложили Валентину $5 тыс. за интервью.
«Журналисты Би-би-си пояснили, что мне надо дать интервью и сделать посыл, что все люди в Херсоне отрицательно относятся, без исключения, к России. Предложили сотрудничество на денежной основе, сошлись на $5 тыс. После этого я давал интервью», — сказал Латкий.
После выхода репортажа британские журналисты предложили мужчине продолжить участие в митингах и устраивать провокации. Через какое-то время репортеры Би-би-си снова заплатили Валентину $5 тыс. за участие в акциях.
Мужчина признается, что деньги ему показались легкими, и утверждает, что понимал, что «англосаксы собираются дестабилизировать обстановку в мирном Херсоне».
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