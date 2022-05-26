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Экс-полицейскому заплатили $10 тыс. за организацию митингов против РФ в Херсоне

Экс-полицейский из Херсона рассказал, как журналисты Би-би-си заплатили ему $10 тыс. за организацию антироссийских акций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший начальник полиции Херсона Валентин Латкий рассказал в четверг, 26 мая, корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, что за организацию антироссийских митингов в Херсоне ему платили журналисты Би-би-си.

По его словам, журналисты заметили его, когда он участвовал в акциях в поддержку Украины и мешал российским военным раздавать гуманитарную помощь мирным жителям. После очередного мероприятия журналисты Би-би-си предложили Валентину $5 тыс. за интервью.

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«Журналисты Би-би-си пояснили, что мне надо дать интервью и сделать посыл, что все люди в Херсоне отрицательно относятся, без исключения, к России. Предложили сотрудничество на денежной основе, сошлись на $5 тыс. После этого я давал интервью», — сказал Латкий.

После выхода репортажа британские журналисты предложили мужчине продолжить участие в митингах и устраивать провокации. Через какое-то время репортеры Би-би-си снова заплатили Валентину $5 тыс. за участие в акциях.

Мужчина признается, что деньги ему показались легкими, и утверждает, что понимал, что «англосаксы собираются дестабилизировать обстановку в мирном Херсоне».

21 мая Минобороны сообщило о провокации боевиков Украины с жертвами среди мирного населения, в ходе которой были обстреляны жилые дома из артиллерийских орудий.

19 мая в Министерстве обороны РФ сообщили об оборудовании украинскими войсками опорных пунктов и размещении вооружения в школах и детских садах Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день в Минобороны сообщили, что в городе Середина-Буда Сумской области возможен обстрел приграничных территорий России с целью вызова ответного огня.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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