Шевчук заявил о подходящей к концу деятельности «ДДТ» в России

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук намекнул, что коллектив может прекратить свою музыкальную деятельность на территории РФ. Об этом певец заявил в программе «Гостиный двор» 26 мая ее ведущему Владу Зерницкому.

«В России наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили», — цитирует исполнителя StarHit.

При этом Шевчук опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что уже купившие билеты на выступления группы поклонники якобы не могут вернуть за них деньги. Он сообщил, что такие заявления не соответствуют действительности.

Между тем представители музыкального коллектива в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» заявили, что слова их лидера о прекращении деятельности группы вырваны из контекста и не имеют отношения к реальности.

«Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!» — написали представители «ДДТ».

Информацию о прекращении концертов «ДДТ» в России также опроверг администратор рок-группы, заявив в разговоре с «РИА Новости», что коллектив проводит концерты в России «по мере возможности».

Ранее, 20 мая, основатель рок-группы «ДДТ» Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как заявил адвокат музыканта Павел Чиков, при отказе Шевчук сослался на ст. 51 Конституции РФ.

18 мая на концерте в Уфе, который проходил в спорткомплексе «Уфа Арена», Шевчук негативно высказался о проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. На следующий день стало известно, что в отношении музыканта был составлен административный протокол.

24 мая также стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую. Она также обвиняется в распространении фейков про армию РФ, подчеркнули в суде.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин.