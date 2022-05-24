Блогер Белоцерковская заочно арестована за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую. Она обвиняется в распространении фейков про армию РФ, подчеркнули в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в суде 24 мая.

По версии следствия, Белоцерковская обвиняется по ст. 207.3 УК РФ — «Распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России».

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По материалам СК РФ, в марте блогер выложила ряд постов c дезинформацией о ВС РФ, тогда же она была объявлена в розыск.

В Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) у Белоцерковской почти 1 млн подписчиков.

29 апреля в Пресненском районном суде сообщили о том, что глава Красносельского муниципального округа Москвы Елена Котеночкина объявлена в международный розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Ранее стало известно, что Котеночкина покинула Россию и находилась, предположительно, в Армении.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин.

В ходе заседания Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что закон нужен для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе и в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

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