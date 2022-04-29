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Главу Красносельского округа Москвы объявили в розыск по делу о фейках

Глава Красносельского округа Москвы Котеночкина объявлена в розыск
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Глава Красносельского муниципального округа Москвы Елена Котеночкина объявлена в международный розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пятницу, 29 апреля, в Пресненском районном суде.

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«Обвиняемая объявлена в международный розыск», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она добавила, что следователи просят Пресненский районный суд заочно арестовать Котеночкину, соответствующее ходатайство поступило в суд.

Ранее стало известно, что Котеночкина покинула Россию и находится, предположительно, в Армении.

Как сообщил 26 апреля источник «Известий», уголовное дело возбуждено также в отношении депутата Алексея Горинова. Тогда же в управе московского муниципального округа Красносельский и дома у Горинова прошли обыски. Затем депутат был доставлен на допрос в Следственный комитет РФ по Москве.

По словам, адвоката депутата, Горинову и Котеночкиной грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с санкциями статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин.

В ходе заседания Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что закон нужен для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе и в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

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