В Красносельском совете депутатов Москвы проходят обыски

Следователи проводят обыски в управе московского муниципального округа Красносельский по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Как сообщил 26 апреля источник «Известий», уголовное дело о публичном распространении ложной информации о ВС России возбуждено в отношении главы округа Елены Котеночкиной, а также депутата Алексея Горинова.

Источник уточнил, что Котеночкина покинула Россию и находится в Армении. Горинов был задержан и сейчас находится на допросе.

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