Музыкант Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии

Основатель рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил адвокат музыканта Павел Чиков.

По его словам, Шевчук находится на пути из Уфы в Петербург.

«В Дзержинском суде Санкт-Петербурга его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ», — написал адвокат в своем Telegram-канале.

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При отказе от дачи показаний Шевчук сослался на ст. 51 Конституции РФ, поясняет «Газета.Ru».

18 мая на концерте в Уфе, который проходил в спорткомплексе «Уфа Арена», Шевчук негативно высказался о проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. На следующий день стало известно, что в отношении музыканта был составлен административный протокол.