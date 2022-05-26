Блинкен назвал Китай единственной способной изменить миропорядок страной

Вашингтон всерьез рассматривает Китайскую Народную Республику (КНР) в качестве «самого серьезного долгосрочного вызова» текущему международному миропорядку. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и всё растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», — процитировала его слова пресс-служба Госдепа США.

Он также указал на то, что США и Китаю «придется иметь дело друг с другом», поэтому Вашингтон готов расширить прямое общение с Пекином по ряду вопросов.

Ранее в этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что Китай предпринимает попытки контролировать критически важные объекты западной инфраструктуры.

21 мая глава комитета национальных штабов вооруженных сил США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Пойнтской академии заявил о стремительном возрастании конфликта между мировыми державами.

По его словам, Америка больше не является неоспоримой мировой державой, так как ее господство испытывают Россия, Китай и Северная Корея, а также нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.

19 мая председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) призвал их противостоять политике силы. Председатель КНР призвал БРИКС содействовать стабильности и ввести позитивную энергию в переживающие эпоху перемен международные отношения.