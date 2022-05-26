Российские военные уничтожили два склада ВСУ в ДНР

За последние сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — рассказал Конашенков.

Также генерал-майор добавил, что в районе Николаевки российскими войсками была уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». А в районе Чугуева Харьковской области уничтожен радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее в ведомстве рассказали, что российские войска нанесли удар тремя ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины фрегатом из Черного моря.

Кроме того, в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что украинские войска разместили тяжелое вооружение в медучреждениях Донецкой и Луганской народных республик, а также в городах Украины. В частности, бронетехника и огневые позиции артиллерии размещены на территории медучреждений Лисичанска и Славянска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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