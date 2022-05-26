Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Российские военные уничтожили два склада ВСУ в ДНР

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Пошли по дуге: как ломали оборону Светлодарска
По угрозой окружения ВСУ отступили из важного города в ДНР

«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — рассказал Конашенков.

Также генерал-майор добавил, что в районе Николаевки российскими войсками была уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». А в районе Чугуева Харьковской области уничтожен радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее в ведомстве рассказали, что российские войска нанесли удар тремя ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины фрегатом из Черного моря.

Кроме того, в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что украинские войска разместили тяжелое вооружение в медучреждениях Донецкой и Луганской народных республик, а также в городах Украины. В частности, бронетехника и огневые позиции артиллерии размещены на территории медучреждений Лисичанска и Славянска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022